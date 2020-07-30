Трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В городе Дружковка Донецкой области трехлетняя девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна третьего этажа. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
"Трехлетняя девочка находилась в гостях у бабушки. Пока женщина отвлеклась, чтобы открыть входную дверь, девочка добралась до открытого окна и выпала с третьего этажа. С многочисленными травмами и переломами маленькую пострадавшую доставили в больницу. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что в Донецкой области с начала года это уже 9-й случай падения детей из окон. Двое детей погибли, 7 травмированы.
Как сообщал УНН, в Константиновке 6-летняя девочка выпала со второго этажа жилого дома.