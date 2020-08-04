У Львові випала з вікна і загинула півторарічна дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Львові на вулиці Рубчака дитина випала з вікна, врятувати її не вдалося. Про повідомили Гал-інфо у Патрульній поліції Львівської області, передає УНН.
"Сьогодні на вулиці Рубчака з 8-го поверху випала дівчинка віком 1 рік і 7 місяців. Попри всі намагання медиків врятувати дитину, вона померла", - йдеться у повідомленні.
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Як це трапилося встановлять слідчі.
Нагадаємо, трирічна дівчинка випала з вікна третього поверху на Донеччині.