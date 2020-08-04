У Львові випала з вікна і загинула півторарічна дівчинка

"Сьогодні на вулиці Рубчака з 8-го поверху випала дівчинка віком 1 рік і 7 місяців. Попри всі намагання медиків врятувати дитину, вона померла", - йдеться у повідомленні.

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Як це трапилося встановлять слідчі.

Нагадаємо, трирічна дівчинка випала з вікна третього поверху на Донеччині.