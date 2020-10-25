Во Львове избиратель проголосовал на улице

"В течение дня члены участковой избирательной комиссии №462084 (город Львов) несколько раз наведывались к одному из избирателей по месту голосования. Человек должен был совершить волеизъявление именно дома, но представители УИК там его не застали", - отметили наблюдатели

Как отмечается, через некоторое время избиратель пришел в помещение участковой избирательной комиссии и заявил, что хочет проголосовать именно здесь. Глава УИК участка №462084 сообщила членам комиссии и наблюдателям, что они позволят избирателю осуществить волеизъявление не в помещении УИК, а на улице. Мужчина проголосовал на лестнице перед зданием, где работает комиссия, и бросил бюллетени в переносную урну.

Напомним, что в 20:00 в Украине закрылись избирательные участки.