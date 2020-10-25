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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 63720 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 89742 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 121007 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104138 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123607 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100233 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101214 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103662 просмотра

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Во Львове избиратель проголосовал на улице

Во Львове избиратель проголосовал на улице

Киев  •  УНН

 • 8404 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Во Львове один из избирателей проголосовал на улице. Об этом сообщили в гражданской сети ОПОРА, передает УНН.

"В течение дня члены участковой избирательной комиссии №462084 (город Львов) несколько раз наведывались к одному из избирателей по месту голосования. Человек должен был совершить волеизъявление именно дома, но представители УИК там его не застали", - отметили наблюдатели

Как отмечается, через некоторое время избиратель пришел в помещение участковой избирательной комиссии и заявил, что хочет проголосовать именно здесь. Глава УИК участка №462084 сообщила членам комиссии и наблюдателям, что они позволят избирателю осуществить волеизъявление не в помещении УИК, а на улице. Мужчина проголосовал на лестнице перед зданием, где работает комиссия, и бросил бюллетени в переносную урну.

Напомним, что в 20:00 в Украине закрылись избирательные участки.

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