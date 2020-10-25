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У Львові виборець проголосував на вулиці

У Львові виборець проголосував на вулиці

Київ • УНН

 • 8404 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Львові один із виборців проголосував на вулиці. Про це повідомили в громадянській мережі ОПОРА, передає УНН.

“Впродовж дня члени дільничної виборчої комісії №462084 (місто Львів) декілька разів навідувалися до одного з виборців за місцем голосування. Чоловік мав здійснити волевиявлення саме вдома, але представники ДВК там його не застали”, - зазначили спостерігачі

Як зазначається, через деякий час виборець прийшов у приміщення дільничної виборчої комісії та заявив, що хоче проголосувати саме тут. Голова ДВК дільниці №462084 повідомила членів комісії й спостерігачів, що вони дозволять виборцю здійснити волевиявлення не у приміщенні ДВК, а на вулиці. Чоловік проголосував на сходах перед будівлею, де працює комісія, і кинув бюлетені у переносну скриньку.

Нагадаємо, що о 20:00 в Україні закрились виборчі дільниці.

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