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Во Львове продлили локдаун до 19 апреля

Во Львове продлили локдаун до 19 апреля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Усиленный карантин во Львове продлили еще на более чем неделю - до 19 апреля. Об этом сообщил Львовский городской голова Андрей Садовый на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям:

  • усиленный карантин продлен до 19 апреля;
  • на основе мониторинга эпидситуации комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков и посещения начальной школы;
  • город закупит 4 кислородные станции для городских медучреждений, лечащих больных COVID-19;
  • на базе городской детской клинической больницы развернут 105 коек для детей, болеющих коронавирусом", - сообщил Садовый.

Детали

Кроме того, он отметил, что городская комиссия обращается в областные медицинские учреждения о возможности обустройства дополнительных койкомест для пациентов.

Дополнение

Ранее Садовый сообщал, что если будет наблюдаться ухудшение ситуации с COVID-19, то могут закрыть авиа- и железнодорожное сообщение со Львовом.

Во Львовской области за 7 апреля зафиксировано 1255 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано уже 1,8 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 7 апреля, - 19,4 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций за сутки, но меньше, чем вчера - 5 000. Летальных случаев за сутки - 464.

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