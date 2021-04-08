Во Львове продлили локдаун до 19 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Усиленный карантин во Львове продлили еще на более чем неделю - до 19 апреля. Об этом сообщил Львовский городской голова Андрей Садовый на своей странице в Facebook, передает УНН.
Цитата:
"Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям:
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- усиленный карантин продлен до 19 апреля;
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- на основе мониторинга эпидситуации комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков и посещения начальной школы;
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- город закупит 4 кислородные станции для городских медучреждений, лечащих больных COVID-19;
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- на базе городской детской клинической больницы развернут 105 коек для детей, болеющих коронавирусом", - сообщил Садовый.
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Детали
Кроме того, он отметил, что городская комиссия обращается в областные медицинские учреждения о возможности обустройства дополнительных койкомест для пациентов.
Дополнение
Ранее Садовый сообщал, что если будет наблюдаться ухудшение ситуации с COVID-19, то могут закрыть авиа- и железнодорожное сообщение со Львовом.
Во Львовской области за 7 апреля зафиксировано 1255 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Всего в Украине зафиксировано уже 1,8 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 7 апреля, - 19,4 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций за сутки, но меньше, чем вчера - 5 000. Летальных случаев за сутки - 464.