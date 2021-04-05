Локдаун у Львові: Садовий допускає зупинку авіарейсів і поїздів до міста

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“Наразі іншого варіанту, як бути в локдауні, немає. Важливо, щоб люди розуміли складність ситуації. Наразі багато людей нехтують карантинними обмеженнями. Щодо карантину, то поки все без змін, але якщо піде погіршення, то можуть закрити все: і авіа, і залізничне сполучення зі Львовом”, — сказав Садовий.

Деталі

З його слів, у Львові "ситуація із поширенням коронавірусу є невтішна". "Навколо нас, фактично, всі країни мають локдаун до кінця квітня. Наразі у Львові карантин введено до 12 квітня, але якщо дивитись об’єктивно, статистика не найкраща. Станом на сьогодні у нас 1112 людей є госпіталізованими в міських медичних закладах. Добре, що ми збільшуємо кількість ліжок в лікарнях, і з 1300, які ми мали, в межах 10 квітня ми вийдемо на показник 2 тисячі місць. Але люди продовжують поступати кожного дня”, — розповів Садовий.

За його словами, за вчора, попри те, що це була неділя, поступило 46 нових важкохворих пацієнтів. І це тільки у Львові, по області взагалі більше сотні.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,755 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 квітня, — 10,1 тисячі, традиційне зменшення випадків на вихідних. Регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19: Харківська область (1155), Львівська область (1121), Дніпропетровська область (1003).