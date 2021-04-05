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Локдаун во Львове: Садовый допускает остановку авиарейсов и поездов в город

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Если будет наблюдаться ухудшение ситуации с COVID-19, то могут закрыть авиа- и железнодорожное сообщение со Львовом. Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Цитата:

"Сейчас другого варианта, как быть в локдауне, нет. Важно, чтобы люди понимали сложность ситуации. Сейчас многие пренебрегают карантинными ограничениями. Что касается карантина, то пока все без изменений, но если пойдет ухудшение, то могут закрыть все: и авиа, и железнодорожное сообщение со Львовом", - сказал Садовый.

Детали

По его словам, во Львове "ситуация с распространением коронавируса неутешительна". "Вокруг нас фактически все страны имеют локдаун до конца апреля. Сейчас во Львове карантин введен до 12 апреля, но если смотреть объективно, статистика не самая лучшая. На сегодня у нас 1112 людей госпитализированы в городских медицинских учреждениях. Хорошо, что мы увеличиваем количество коек в больницах, и с 1300, которые у нас были, в пределах 10 апреля мы выйдем на показатель 2000 мест. Но люди продолжают поступать каждый день", - рассказал Садовый.

По его словам, за вчера, несмотря на то, что это было воскресенье, поступило 46 новых тяжелобольных пациентов. И это только во Львове, по области вообще больше сотни.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,755 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 апреля, - 10,1 тысячи, традиционное уменьшение случаев на выходных. Регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19 Харьковская область (1155), Львовская область (1121), Днепропетровская область (1003).

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