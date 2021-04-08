У Львові продовжили локдаун до 19 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Посилений карантин у Львові продовжили ще на більше ніж тиждень - до 19 квітня. Про це повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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“Рішення комісії з надзвичайних ситуацій:
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- посилений карантин продовжено до 19 квітня;
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- на основі моніторингу епідситуації комісія прийме рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків та відвідування початкової школи;
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- місто закупить 4 кисневі станції для міських медзакладів, які лікують хворих на COVID-19;
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- на базі міської дитячої клінічної лікарні розгорнуть 105 ліжок для дітей, які хворіють на коронавірус”, — повідомив Садовий.
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Деталі
Окрім того, він зауважив, що міська комісія звертається до обласних медичних закладів щодо можливості облаштування додаткових ліжкомісць для пацієнтів.
Доповнення
Раніше Садовий повідомляв, що якщо буде спостерігатися погіршення ситуації з COVID-19, то можуть закрити авіа- та залізничне сполучення зі Львовом.
У Львівській області за 7 квітня зафіксовано 1 255 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні зафіксовано вже 1,8 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 7 квітня, — 19,4 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора — 5 тисяч. Летальних випадків за добу — 464.