У Львові продовжили локдаун до 19 квітня

Цитата:

“Рішення комісії з надзвичайних ситуацій:



посилений карантин продовжено до 19 квітня;



на основі моніторингу епідситуації комісія прийме рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків та відвідування початкової школи;



місто закупить 4 кисневі станції для міських медзакладів, які лікують хворих на COVID-19;



на базі міської дитячої клінічної лікарні розгорнуть 105 ліжок для дітей, які хворіють на коронавірус”, — повідомив Садовий.



Деталі

Окрім того, він зауважив, що міська комісія звертається до обласних медичних закладів щодо можливості облаштування додаткових ліжкомісць для пацієнтів.

Доповнення

Раніше Садовий повідомляв, що якщо буде спостерігатися погіршення ситуації з COVID-19, то можуть закрити авіа- та залізничне сполучення зі Львовом.

У Львівській області за 7 квітня зафіксовано 1 255 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні зафіксовано вже 1,8 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 7 квітня, — 19,4 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора — 5 тисяч. Летальних випадків за добу — 464.