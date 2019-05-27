Во Львове "минировали" торговый центр
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Правоохранители Львова проверяют информацию о закладке взрывного устройства в одном из торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
Сообщение о заминировании одного из торговых центров, расположенного на улице Под Дубом во Львове, поступило в полицию сегодня, 27 мая, в 9:54.
По указанному адресу работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и специалисты других служб. Полицейские обследуют здание и прилегающую территорию.
Напомним, ранее стало известно о минировании Центральной синагоги в Киеве.