У Києві повідомили про бомбу у Центральній синагозі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. До Центральної синагоги Києва надійшло повідомлення про закладену у будівлі вибухівку. Також анонім вказав, що заміновано припаркований поруч автомобіль. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Головного рабина України.
"В будівлі закладена саморобна бомба з годинниковим механізмом. У вас є 24 години на розмінування. Ще одна бомба закладена в припаркованому неподалік автомобілі. Шукайте!", - йдеться в повідомленні, яке надійшло на пошту Центральної синаноги.
У зв'язку з цим у синагозі провели евакуацію громадян. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію.
Нагадаємо, поліція перевіряє інформацію про замінування двох вишів Харкова.