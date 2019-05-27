В Киеве сообщили о бомбе в Центральной синагоге
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Центральную синагогу Киева поступило сообщение о заложенной в здании взрывчатке. Также аноним указал, что заминирован припаркованный рядом автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Главного раввина Украины.
"В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас есть 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите!", - говорится в сообщении, поступившем на почту Центральной синаноги.
В связи с этим в синагоге провели эвакуацию граждан. Сейчас правоохранители проверяют информацию.
Напомним, полиция проверяет информацию о заминировании двух вузов Харькова.