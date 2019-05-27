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У Львові "мінували" торговий центр

У Львові "мінували" торговий центр

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Правоохоронці Львова перевіряють інформацію про закладення вибухового пристрою в одному з торгових центрів. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.

Повідомлення про замінування одного з торгівельних центрів, розташованого на вулиці Під Дубом у Львові, надійшло до поліції сьогодні, 27 травня, о 9:54.

За вказаною адресою працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та фахівці інших служб. Поліцейські обстежуватимуть будівлю та прилеглу територію.

Нагадаємо, раніше стало відомо про мінування Центральної синагоги у Києві.

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