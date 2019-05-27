У Львові "мінували" торговий центр
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Правоохоронці Львова перевіряють інформацію про закладення вибухового пристрою в одному з торгових центрів. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
Повідомлення про замінування одного з торгівельних центрів, розташованого на вулиці Під Дубом у Львові, надійшло до поліції сьогодні, 27 травня, о 9:54.
За вказаною адресою працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та фахівці інших служб. Поліцейські обстежуватимуть будівлю та прилеглу територію.
Нагадаємо, раніше стало відомо про мінування Центральної синагоги у Києві.