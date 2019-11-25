Во Львове горел жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Во Львове на улице Творческой горел жилой дом, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс служба ГСЧС во Львовской области.
“Это было возгорание жилого дома по ул. Творческой. В 13.40 к нам поступило сообщении. Пожар уже потушен. Пострадавших нет ”, - рассказали в пресс-службе.
Напомним, в Новобугском районе Николаевщины по неосторожности при курении в постели погибли три человека.
В ГСЧС подметили, что 24 ноября идентичен случай произошел в селе Вавилово Снигиревского района Николаевской области.