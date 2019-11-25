У Львові горів житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Львові на вулиці Творчій горів житловий будинок, внаслідок події ніхто не постраждав. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.
“Це було загорання житлового будинку по вул. Творчій. В 13.40 до нас надійшло повідомленні. Пожежа вже ліквідована. Постраждалих немає”, — розповіли у пресслужбі.
Нагадаємо, в Новобузькому районі Миколаївщини через необережність під час куріння в ліжку загинули три людини.
У ДСНС підмітили, що 24 листопада ідентичний випадок трапився у селі Вавилове Снігурівського району Миколаївщини.