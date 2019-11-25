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На Миколаївщині через куріння в ліжку загинули три людини

На Миколаївщині через куріння в ліжку загинули три людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Новобузькому та Снігурівському районах Миколаївщини через необережність під час куріння в ліжку загинули три людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУ ДСНС у Миколаївській області.

"Від співробітників поліції до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що 22 листопада на вул. Грушевського м. Новий Буг сталась пожежа в житловому будинку на незначній площі. Під час неї загинув власник помешкання - інвалід 1 групи 1971 р.н.", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС підмітили, що 24 листопада ідентичний випадок трапився у селі Вавилове Снігурівського району Миколаївщини.

"Пожежа на площі 3 м кв призвела до загибелі власника 1968 р.н. та його матері 1946 р.н. В обох випадках займання спричинила необережність під час куріння в ліжку", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві за добу загинули двоє людей під час пожеж

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