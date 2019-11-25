На Миколаївщині через куріння в ліжку загинули три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Новобузькому та Снігурівському районах Миколаївщини через необережність під час куріння в ліжку загинули три людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУ ДСНС у Миколаївській області.
"Від співробітників поліції до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що 22 листопада на вул. Грушевського м. Новий Буг сталась пожежа в житловому будинку на незначній площі. Під час неї загинув власник помешкання - інвалід 1 групи 1971 р.н.", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС підмітили, що 24 листопада ідентичний випадок трапився у селі Вавилове Снігурівського району Миколаївщини.
"Пожежа на площі 3 м кв призвела до загибелі власника 1968 р.н. та його матері 1946 р.н. В обох випадках займання спричинила необережність під час куріння в ліжку", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві за добу загинули двоє людей під час пожеж.