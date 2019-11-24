У Києві за добу загинули двоє людей під час пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У суботу о 21:56 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла по просп. Комарова, 1, у столиці. До цього минулої ночі загинув чоловік під час пожежі у квартирі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС у Києві.
На місце події прибули рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю вогнеборці встановили, що займання виникло в побутівці. Провівши розвідку, бійці виявили тіло чоловіка.
О 22:19 рятувальники ліквідували пожежу.
На місці події було залучено 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 людей особового складу.
Причина займання наразі встановлюється.
Нагадаємо, у суботу о 1:45 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 5-поверховому житловому будинку по вул. Олени Теліги, 27А. Рятувальники на місці пожежі виявили тіло чоловіка.