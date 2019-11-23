У Києві під час пожежі у квартирі загинула людина

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У суботу о 1:45 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 5-поверховому житловому будинку по вул. Олени Теліги, 27А. Рятувальники на місці пожежі виявили тіло чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у м. Києві.

На місце події негайно прибули рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, вогнеборці встановили, що загоряння виникло в одній із квартир на 1-му поверсі. Провівши розвідку, рятувальники виявили тіло чоловіка та відразу передали його працівникам швидкої медичної допомоги. Медики провели реанімаційні заходи, проте це результатів не дало.

О 2:22 вогнеборці ліквідували пожежу.

Внаслідок займання знищено вхідні двері, особисті речі, меблі, закопчені стіни та стеля квартири.

На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 людей особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Нагадаємо, у Києві горіли два автомобілі.

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