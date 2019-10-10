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У Києві горіли два автомобілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Учора ввечері у місті Києві загорілись два автомобіля. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку столичного ДСНС України у Facebook.

У Києві горіли два автомобілі

"9 жовтня, о 17:42 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Багговутівській, що у Шевченківському районі столиці, в автомобілях виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Так, коли на місце прибули пожежники, виявилось, що у дворі 5-поверхового житлового будинку в автомобілі "ВАЗ 2101" виникла пожежа, з розповсюдженням на поруч припаркований автомобіль Ford Fusion.

О 18:03 вогнеборці ліквідували загорання.

У ДСНС повідомляють, що внаслідок займання автомобіль "ВАЗ 2101" згорів повністю, в автомобілі Ford Fusion пошкоджено лакофарбове покриття та бокове скло.

Жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, у місті Костополі Рівненської області горів автомобіль депутата облради.

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