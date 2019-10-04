На Рівненщині підпалили автомобіль депутата облради
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Вночі у місті Костополі Рівненської області горів автомобіль депутата облради. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Рівенській області.
“На місце пожежі прибули рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Костопіль, які виявили повністю охоплений вогнем автомобіль”, — сказано у повідомленні.
Існувала загроза поширення вогню на розташований за чотири метри житловий будинок. Для гасіння бійці ДСНС подали з різних сторін водяні стволи. Приблизно за 10 хвилин пожежу вдалося ліквідувати. Жертв та постраждалих немає. Будинок валося врятувати. Вогнем знищено передню частину та салон автомобіля.
Слідчо-оперативна група встановила, що загоряння автомобіля “Mercedes-Benz G63” сталося на території огородженого приватного господарства 58-річного місцевого жителя, депутата Рівненської обласної ради.
Власник авто у той час знаходився у будинку сам.
Із місця події поліцейські вилучили полімерні залишки ємності із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів і металевий предмет циліндричної форми, зовні схожий на корпус піротехнічного засобу типу фаєр.
Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.
Поліцейські з’ясовують усі обставини події в рамках кримінального провадження.
Нагадаємо, у Харкові невідома особа підпалила автомобілі Daewoo та Nissan, які стояли у дворі будинку.