Невідомий підпалив автомобілі у дворі у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Харкові невідома особа підпалила автомобілі Daewoo та Nissan, які стояли у дворі будинку. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
Так, подія сталася 21 вересня близько 03:00.
"До поліції надійшла інформація про те, що невідома особа підпалила автомобілі Daewoo та Nissan, які стояли у дворі будинку на вулиці Дарвіна. За вказаною у повідомленні адресою виїжджали слідчо-оперативна група та керівництво Київського відділу поліції, а також працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Поліцейські вилучили з місця події речові докази, зокрема, пожежне сміття. Сума спричиненого матеріального збитку встановлюється", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.
Наразі у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчо-розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних осіб.
Нагадаємо, посеред Херсона підпалили автомобіль, який належав довіреній особі кандидата у народні депутати.