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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56811 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111052 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102902 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109988 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119527 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148216 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148621 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Неизвестный поджег автомобили во дворе в Харькове

Неизвестный поджег автомобили во дворе в Харькове

Киев  •  УНН

 • 13059 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Харькове неизвестный поджег автомобили Daewoo и Nissan, которые стояли во дворе дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, событие произошло 21 сентября около 03:00.

"В полицию поступила информация о том, что неизвестный поджег автомобили Daewoo и Nissan, которые стояли во дворе дома на улице Дарвина. По указанному в сообщении адресу выезжали следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции, а также работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства, в частности, пожарный мусор. Сумма причиненного материального ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас в уголовном производстве проводятся необходимые следственно-розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.

Напомним, среди Херсона подожгли автомобиль, принадлежавший доверенному лицу кандидата в народные депутаты.

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