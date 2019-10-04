На Ровенщине подожгли автомобиль депутата облсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Ночью в городе Костополе Ровенской области горел автомобиль депутата облсовета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.
"На место пожара прибыли спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части города Костополь, которые обнаружили полностью охвачен огнем автомобиль", - сказано в сообщении.
Существовала угроза распространения огня на расположенный в четырех метрах жилой дом. Для тушения бойцы ДСНС подали с разных сторон водяные стволы. Примерно за 10 минут пожар удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Дом лось спасти. Огнем уничтожено переднюю часть и салон автомобиля.
Следственно-оперативная группа установила, что возгорание автомобиля "Mercedes-Benz G63" произошло на территории огороженного частного хозяйства 58-летнего местного жителя, депутата Ровенского областного совета.
Владелец авто в то время находился в доме один.
С места происшествия полицейские изъяли полимерные остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический предмет цилиндрической формы, внешне похожий на корпус пиротехнического средства типа файер.
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Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства.
Напомним, в Харькове неизвестный поджег автомобили Daewoo и Nissan, которые стояли во дворе дома .