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На Ровенщине подожгли автомобиль депутата облсовета

Киев • УНН

 • 14300 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Ночью в городе Костополе Ровенской области горел автомобиль депутата облсовета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.

На Ровенщине подожгли автомобиль депутата облсовета

"На место пожара прибыли спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части города Костополь, которые обнаружили полностью охвачен огнем автомобиль", - сказано в сообщении.

Существовала угроза распространения огня на расположенный в четырех метрах жилой дом. Для тушения бойцы ДСНС подали с разных сторон водяные стволы. Примерно за 10 минут пожар удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Дом лось спасти. Огнем уничтожено переднюю часть и салон автомобиля.

Следственно-оперативная группа установила, что возгорание автомобиля "Mercedes-Benz G63" произошло на территории огороженного частного хозяйства 58-летнего местного жителя, депутата Ровенского областного совета.
Владелец авто в то время находился в доме один.

С места происшествия полицейские изъяли полимерные остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический предмет цилиндрической формы, внешне похожий на корпус пиротехнического средства типа файер.
Сведения по факту умышленного повреждения имущества путем поджога внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства.

Напомним, в Харькове неизвестный поджег автомобили Daewoo и Nissan, которые стояли во дворе дома .

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