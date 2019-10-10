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В Киеве горели два автомобиля

Киев • УНН

 • 14319 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Вчера вечером в Киеве загорелись два автомобиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу столичного ГСЧС Украины в Facebook.

В Киеве горели два автомобиля

"9 октября, в 17:42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Баггоутовской, что в Шевченковском районе столицы, в автомобилях возник пожар", - говорится в сообщении.

Так, когда на место прибыли пожарные, оказалось, что во дворе 5-этажного жилого дома в автомобиле "ВАЗ 2101" возник пожар, с распространением на рядом припаркованный автомобиль Ford Fusion.

В 18:03 пожарные ликвидировали возгорание.

В ГСЧС сообщают, что в результате возгорания автомобиль "ВАЗ 2101" сгорел полностью, в автомобиле Ford Fusion повреждено лакокрасочное покрытие и боковые стекла.

Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в городе Костополе Ровенской области горел автомобиль депутата облсовета.

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