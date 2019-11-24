В Киеве за сутки погибли два человека во время пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В субботу в 21:56 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник по просп. Комарова, 1, в столице. До этого минувшей ночью погиб человек во время пожара в квартире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Киеве.
На место происшествия прибыли спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарные установили, что возгорание возникло в бытовке. Проведя разведку, бойцы обнаружили тело мужчины.
В 22:19 спасатели ликвидировали пожар.
На месте происшествия были привлечены 2 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава.
Причина возгорания устанавливается.
Напомним, в субботу в 1:45 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в 5-этажном жилом доме по ул. Елены Телиги, 27А. Спасатели на месте пожара обнаружили тело мужчины.