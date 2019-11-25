В Николаевской области из-за курения в постели погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Новобугском и Снигиревском районах Николаевской области из-за неосторожности при курении в постели погибли три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Николаевской области.
"От сотрудников полиции в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что 22 ноября на ул. Грушевского г. Новый Буг произошел пожар в жилом доме на незначительной площади. Во время нее погиб хозяин квартиры - инвалид 1 группы 1971 г.р.", - говорится в сообщении.
В ГСНС подметили, что 24 ноября идентичный случай произошел в селе Вавилово Снигиревского района Николаевской области.
"Пожар на площади 3 м кв привел к гибели владельца 1968 г.р. и его матери 1946 г.р. В обоих случаях возгорание вызвала неосторожность при курении в постели", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Киеве за сутки погибли два человека во время пожаров.