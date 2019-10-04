Во Львове два человека отравились угарным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Сегодня ночью во Львове два человека отравились угарным газом. Об этом пишет "Гал-инфо" со ссылкой на городское управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, передает УНН.
Так, 4 октября около 01.30 ч. в квартире на ул. Энергетическая, 4 (Железнодорожный район) отравились угарным газом 2 человека - женщина, 1948 года рождения, и женщина, 1953 года рождения. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в областную клиническую больницу.
Квартира оборудована ПГ-4 и газовой колонкой. Работники ПАО "Львивгаз" перекрыли газ в квартире.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Всего с начала года во Львове произошло уже 45 случаев отравления угарным газом, в результате которых пострадали 96 человек (из них 28 детей), из которых 8 - погибли.
Напомним, угарным газом во Львове отравились двое детей.