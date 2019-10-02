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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Чадним газом у Львові отруїлися двоє дітей

Київ • УНН

 • 10747 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Львові, за попередніми даними чадним газом, отруїлися двоє дітей і одна доросла людина. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Чадним газом у Львові отруїлися двоє дітей

"2 жовтня близько 00:30 у місті Львові на вулиці Райдужна, 17, (Сихівський район) отруїлись, ймовірно, чадним газом, 3 особи, з них 2 дітей (2008 та 2011 року народження), яких у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у лікувальні заклади міста Львова", - повідомили в департаменті.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 26 вересня у квартирі в будинку у Львові отруїлися чадним газом двоє людей, їх госпіталізували.

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