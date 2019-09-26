Чадним газом у Львові отруїлися двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У квартирі в будинку у Львові отруїлися чадним газом двоє людей, їх госпіталізували. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Інцидент стався 26 вересня о 3:43 за адресою вулиця Театральна, 7.
"Отруїлися, ймовірно, чадним газом дві особи (мешканці квартири) 1990 року народження. Потерпілих госпіталізовано до Львівської ОКЛ", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, квартира обладнана ПГ-4 та газовою колонкою. Працівниками ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено газопостачання до квартири.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у червні в Харкові від отруєння чадним газом загинула жінка.