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Угарным газом во Львове отравились два человека

Киев • УНН

 • 9765 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В квартире в доме во Львове отравились угарным газом два человека, их госпитализировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Угарным газом во Львове отравились два человека

Инцидент произошел 26 сентября в 3:43 по адресу улица Театральная, 7.

"Отравились, вероятно, угарным газом два человека (жители квартиры) 1990 года рождения. Пострадавшие госпитализированы во Львовскую ОКБ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, квартира оборудована ПГ-4 и газовой колонкой. Работниками ПАО "Львовгаз" временно прекращено газоснабжение в квартиру.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в июне в Харькове от отравления угарным газом погибла женщина.

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