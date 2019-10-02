Угарным газом во Львове отравились двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Во Львове, по предварительным данным угарным газом, отравились двое детей и один взрослый человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"2 октября около 00:30 во Львове на улице Радужная, 17 (Сыховский район) отравились, вероятно, угарным газом, 3 человека, из них 2 детей (2008 и 2011 года рождения), которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в лечебные учреждения города Львова", - сообщили в департаменте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 26 сентября в квартире в доме во Львове отравились угарным газом два человека, их госпитализировали.