У Львові двоє людей отруїлись чадним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Сьогодні вночі у Львові двоє людей отруїлись чадним газом. Про це пише "Гал-інфо" із посиланням на міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, передає УНН.
Так, 4 жовтня близько 01.30 год. у квартирі на вул. Енергетична, 4 (Сихівський район) отруїлись чадним газом 2 осіб — жінка, 1948 року народження, та жінка, 1953 року народження. Постраждалих у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано в обласну клінічну лікарню.
Квартира обладнана ПГ-4 та газовою колонкою. Працівники ПАТ ʺЛьвівгазʺ перекрили газопостачання до квартири.
Обставини події встановлюють.
Загалом з початку року у Львові трапилось уже 45 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 96 людей (з них 28 дітей), з яких 8 — загинули.
Нагадаємо, чадним газом у Львові отруїлися двоє дітей.