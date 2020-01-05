Во Львове мужчина с оружием совершил нападение на магазин: подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Оперативники уголовного розыска полиции Львовской области задержали мужчину в магазине на улице Шевченковский во время совершения очередного преступления - угрожая сотруднице оружием, он пытался завладеть товаром и выручкой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП во Львовской области.
Как сообщили в пресс-службе, во время задержания полицейские изъяли у 31-летнего львовянина предмет, похожий на пистолет и патроны к нему. Оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование.
Как установили правоохранители, злоумышленник причастен к как минимум пяти разбойным нападениях, совершенным по такой же схеме в торговых заведениях, расположенных в Шевченковском, Галицком и Франковском районах Львова.
По этим фактам следователи открыли уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.
Досудебное расследование продолжается, полицейские проверяют причастность задержанного к совершению других преступлений.
Напомним, в Черниговской области полиция задержала банду за разбойное нападение на фермера.