На Чернігівщині поліція затримала банду за розбійний напад на фермера

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Підсумком вдалої спецоперації поліцейських під процесуальним керівництвом прокуратури стало затримання злочинної групи, яка в грудні вчинила розбійний напад на підприємця у селі Клочків Чернігівського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.