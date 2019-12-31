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На Чернігівщині поліція затримала банду за розбійний напад на фермера

На Чернігівщині поліція затримала банду за розбійний напад на фермера

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Підсумком вдалої спецоперації поліцейських під процесуальним керівництвом прокуратури стало затримання злочинної групи, яка в грудні вчинила розбійний напад на підприємця у селі Клочків Чернігівського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.

Коли потерпілий звернувся до поліції, то розповів, що нападники його цинічно катували, аби він віддав коштовності і гроші. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи Чернігівського районного відділення поліції та Головного управління Нацполіції на чолі з керівництвом.

Правоохоронці зібрали речові докази, опитали потерпілого і встановили, що під ранок 10 грудня кілька чоловіків у масках розбили вікно та проникли до будинку місцевого підприємця. Зловмисники, використовуючи фізичне насильство, стали вимагати у нього гроші. Підприємець зізнався, де ховає цінності. У результаті фігуранти винесли з помешкання більше 100 тисяч гривень, документи, цінності та рушницю.

Аналізуючи злочин, досвідчені оперативники звернули увагу на професійний почерк розбійників. Кримінальна поліція спільно із прокуратурою спрямувала пошуки на осіб з кримінальним минулим і дуже скоро вийшли на злочинну групу з числа жителів Чернігівщини. Поліцейські затримали кількох чоловіків віком від 20 до 45 років, раніше судимих за аналогічні розбої, пограбування, а також більш тяжкі злочини.

Зловмисникам оголошено про підозру, поліція вилучила у них речові докази, які беззаперечно доводять, що це саме вони скоїли розбійний напад. Наразі правоохоронці перевіряють підозрюваних на причетність до аналогічних злочинів на теренах Чернігівщини.

Триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у житло). Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Чернігівщині за один день двічі напали на фермерів.

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