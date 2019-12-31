В Черниговской области полиция задержала банду лиц за разбойное нападение на фермера
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Итогом удачной спецоперации полицейских под процессуальным руководством прокуратуры стало задержание преступной группы, которая в декабре совершила разбойное нападение на предпринимателя в селе Клочков Черниговского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Когда потерпевший обратился в полицию, то рассказал, что нападавшие его цинично пытали, чтобы он отдал драгоценности и деньги. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы Черниговского районного отделения полиции и Главного управления Нацполиции во главе с руководством.
Правоохранители собрали вещественные доказательства, опросили потерпевшего и установили, что под утро 10 декабря несколько человек в масках разбили окно и проникли в дом местного предпринимателя. Злоумышленники, используя физическое насилие, стали требовать у него деньги. Предприниматель признался, где прячет ценности. В результате фигуранты вынесли из квартиры больше 100 000 гривен, документы, ценности и ружье.
Анализируя преступление, опытные оперативники обратили внимание на профессиональный почерк разбойников. Криминальная полиция совместно с прокуратурой направила поиски лиц с уголовным прошлым и очень скоро вышли на преступную группу из числа жителей Черниговщины. Полицейские задержали нескольких мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, ранее судимых за аналогичные разбои, грабежи, а также более тяжкие преступления.
Злоумышленникам объявлено о подозрении, полиция изъяла у них вещественные доказательства, которые безоговорочно доказывают, что это именно они совершили разбойное нападение. Сейчас правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям на территории Черниговщины.
Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилище). Мужчинам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Черниговской области за один день дважды напали на фермеров.