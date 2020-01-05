У Львові чоловік зі зброєю здійснив напад на магазин: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Оперативники карного розшуку поліції Львівщини затримали чоловіка у магазині на вулиці Шевченківська під час вчинення чергового злочину - погрожуючи працівниці зброєю, він намагався заволодіти товаром та виручкою, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП у Львівській області.
Як повідомили у пресслужбі, Під час затримання поліцейські вилучили у 31-річного львів'янина предмет, схожий на револьвер та набої до нього. Зброя та боєприпаси скеровані на експертне дослідження.
Як встановили правоохоронці, зловмисник причетний до щонайменше п’яти розбійних нападів, скоєних за такою ж схемою у торгівельних закладах, розташованих у Шевченківському, Галицькому та Франківському районах Львова.
За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває, поліцейські перевіряють причетність затриманого до вчинення інших злочинів.
Нагадаємо, на Чернігівщині поліція затримала банду за розбійний напад на фермера.