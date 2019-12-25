Во Львове угарным газом отравился пятилетний ребенок
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 декабря. УНН. Во Львове, угарным газом отравились три человека, среди них трехлетний ребенок. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, пишет корреспондент УНН.
“Сегодня ночью, около 00:11 часов, в квартире дома по улице Литвиненко, 9, отравились угарным газом 3 человека, из них 1 ребенок (2014 года рождения).
Пострадавших в состоянии средней степени тяжести в госпитализированы в больницы Львова.
Аварийной бригадой ОАО „Львовгаз“ временно прекращена подача газа в квартиры”, — сообщили в департаменте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщал УНН, во Львове угарным газом отравились пятилетний и трехлетний ребенок.