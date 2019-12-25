У Львові чадним газом отруїлась п'ятирічна дитина
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Львові, чадним газом отруїлось троє людей, серед них трирічна дитина. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, пише кореспондент УНН.
“Сьогодні вночі,близько 00:11 години, у квартирі будинку по вулиці Литвиненка, 9, отруїлися чадним газом 3 особи, з них 1 дитина (2014 року народження).
Потерпілих у стані середнього ступеня важкості в госпіталізовано в лікарні Львова.
Аварійною бригадою ПАТ „Львівгаз“ тимчасово припинено подачу газопостачання до квартири”, — повідомили у департаменті. Обставини події встановлюються.
Як повідомляв УНН, у Львові чадним газом отруїлись п’ятирічна та трирічна дитина.