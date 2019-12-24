У Львові чадним газом отруїлось четверо людей, з них двоє дітей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Львові чадним газом отруїлись п’ятирічна та трирічна дитина. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає кореспондент УНН.
"Близько 18:11, у місті Львові, у квартирі будинку по вул. Золота, 7, (Шевченківський район) отруїлися, ймовірно, чадним газом, 4 осіб, з них 2 дітей (2014 та 2016 року народження). Потерпілих у стані легкого та середнього ступеня важкості госпіталізовано до ОКЛ та МДКЛ. Квартира обладнана газовою колонкою та ПГ-4. Аварійною бригадою "Львівгаз" тимчасово припинено подачу газопостачання до квартири", - повідомили у департаменті.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Шевченківський районі Харкова, у п'ятиповерховому житловому будинку, в результаті отруєння чадним газом загинуло двоє осіб, з яких одна дитина, та постраждала вагітна жінка.