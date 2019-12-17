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У Харкові від отруєння чадним газом померли батько та син, постраждала вагітна жінка

У Харкові від отруєння чадним газом померли батько та син, постраждала вагітна жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Шевченківський районі Харкова, у п'ятиповерховому житловому будинку, в результаті отруєння чадним газом загинуло двоє осіб, з яких одна дитина, та постраждала вагітна жінка. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Так, 16 грудня, о 22:18, надійшла інформація про те, що за адресою: місто Харків, Шевченківський район, вул. Кримська, 6а, у квартирі на 2-му поверсі ймовірно знаходяться люди та потребують допомоги.

По прибуттю до місця виклику, рятувальники за допомогою триколінної драбини через вікно здійснили огляд квартири: у кухні на підлозі було виявлено постраждалого чоловіка без свідомості. При огляді квартири у іншій кімнаті перебували вагітна жінка та дитина також без свідомості. Усіх мешканців квартири було винесено на свіже повітря та надавалась первинна медична допомога до прибуття автомобілів швидкої медичної допомоги.

На жаль чоловіка 1984 року народження та його 2-річного сина врятувати не вдалось. Жінка 1990 року народження ще подавала ознаки життя. Бригадою медиків її було госпіталізовано до токсикологічного відділення Харківської міської лікарні №2 з попереднім діагнозом отруєння чадним газом.

Нагадаємо, ввечері 14 грудня на Львівщині із підозрою на отруєння чадним газом госпіталізували двоє дітей та одного дорослого.

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