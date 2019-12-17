У Харкові від отруєння чадним газом померли батько та син, постраждала вагітна жінка

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Шевченківський районі Харкова, у п'ятиповерховому житловому будинку, в результаті отруєння чадним газом загинуло двоє осіб, з яких одна дитина, та постраждала вагітна жінка. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.