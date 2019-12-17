В Харькове от отравления угарным газом погибли отец и сын, пострадала беременная женщина

Так, 16 декабря, в 22:18, поступила информация о том, что по адресу: Харьков, Шевченковский район, ул. Крымская, 6а, в квартире на 2-м этаже предположительно находятся люди и нуждаются в помощи.

По прибытию на место вызова, спасатели с помощью трехколенной лестницы через окно осуществили осмотр квартиры: в кухне на полу был обнаружен пострадавший мужчина без сознания. При осмотре квартиры в другой комнате находились беременная женщина и ребенок также без сознания. Все жильцы квартиры был вынесены на свежий воздух, им предоставлялась первичная медицинская помощь до прибытия автомобилей скорой медицинской помощи.

К сожалению мужчину 1984 года рождения и его 2-летнего сына спасти не удалось. Женщина 1990 года рождения еще подавала признаки жизни. Бригадой медиков она была госпитализирована в токсикологическое отделение Харьковской городской больницы №2 с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

Напомним, вечером 14 декабря во Львовской области с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали двое детей и одного взрослого.