На Львівщині двоє дітей отруїлися чадним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Ввечері 14 грудня на Львівщині із підозрою на отруєння чадним газом госпіталізували двоє дітей та одного дорослого. Про це повідомляє УНН із посиланням на Департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"14 грудня, близько 23:40, в місті Золочів по вул. Львівська, 55, в квартирі на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку отруїлись, ймовірно, чадним газом, 3 особи, з них 2 дитини (2017 та 2015 року народження). Потерпілих у задовільному стані було госпіталізовано в Золочівську ЦРЛ", - сказано у повідомленні.
Обставини отруєння встановлюються.
Нагадаємо, у Львові двоє людей отруїлись чадним газом, серед них чотирьохрічна дитина.