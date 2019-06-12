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Во львовском ресторане, где на свадьбе отравились люди, выявили ряд нарушений

Киев • УНН

 • 12936 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Во львовском ресторане, где на свадьбе отравились люди, Госпродпотребслужба выявила ряд нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

Во львовском ресторане, где на свадьбе отравились люди, выявили ряд нарушений

"В заведении допущено очень серьезные нарушения - разрешено принести определенные блюда организаторами свадьбы, которые тоже могли вызвать отравление. Но и в самом заведении были очень большие нарушения санитарного законодательства. В пищеблоке потолки, полы - все пораженные грибком", - рассказала главный специалист отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области Зоряна Стоцко.

По ее словам, также была нарушена технология приготовления блюд - готовили блюда, которые запрещены для приготовления в летний период - заливная рыба, студни, майонезы собственного приготовления, печеночные торты, запеченная печень и тому подобное. То есть было много блюд, которые опасны в эпидемическом отношении в этот период, добавила Стоцко.

Кроме того, по ее словам, в заведении на все блюда, которые готовились, отсутствуют технологические карточки и документы, которые свидетельствовали бы о качестве продуктов. Персонал, который был привлечен к приготовлению блюд, не имел медосмотра и не прошел гигиенического обучения. Поэтому, по словам Стоцко, это все были факторы, которые могли способствовать возникновению этого заболевания.

"Отобраны 12 проб готовых кулинарных блюд, 20 смывов и обследовано персонал на носительство кишечной группы и стафилококка. Результатов еще нет, они в работе", - сообщила Стоцко.

Напомним, во Львове в ресторане "Червона Рута" произошло массовое отравлении на свадьбе.

Как сообщал УНН, число пострадавших в результате отравления во львовском ресторане возросло до 47-ми, ресторан закрыли.

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