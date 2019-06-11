У Львові закрили ресторан, де отруїлися 45 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Львові закрили ресторан "Червона Рута", в якому отруїлися 45 гостей весілля, повідомляє УНН з посиланням на ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області.
Фахівці Держпродспоживслужби провели перевірку закладу, після якої були виявлені численні порушення вимог санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. За результатами перевірки, на суб'єкт господарювання склали адмінпротокол, та закрили заклад на два тижні.
"За фактом виникнення спалаху захворювання на гострі кишкові захворювання ГУ Держпродспоживслужби направило подання до Нацполіції щодо порушення кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.
Сихівський підрозділ Нацполіції у Львівській області відкрив кримінальне провадження за статтею 325 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у Львові сталося масове отруєнні на весіллі.