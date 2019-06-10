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Масове отруєння сталося на весіллі у Львові

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Двадцять людей звернулися до лікарні після святкування весілля у ресторані "Червона Рута" у Львові, наразі на лікуванні в інфекційній лікарні перебувають 18 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Львівської міськради.

Як зазначається, 9 червня о 17:45 стало відомо про госпіталізацію до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні пацієнтів, що були гостями на весіллі 8 червня у ресторані "Червона Рута" у Сихівському районі Львова. 

"Пацієнтів госпіталізували із симптомами: висока температура, понос, блювота. На весіллі було близько 100 осіб. Станом на 9:00 10 червня за допомогою звернулось 20 осіб, з них 1 дитина, 2009 року народження. Госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню 18 осіб, в тому числі 1 дитина", - зазначили у Львівській міськраді.

Стан пацієнтів, як повідомляється, - середньої тяжкості. Їм надають комплекс лікувально-діагностичних заходів.

Нагадаємо, п'ятеро дітей з табору на Буковині опинилися в лікарні з отруєнням. Стан дітей задовільний.

Українські Національні Новини

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