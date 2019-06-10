Масове отруєння сталося на весіллі у Львові

КИЇВ. 10 червня. УНН. Двадцять людей звернулися до лікарні після святкування весілля у ресторані "Червона Рута" у Львові, наразі на лікуванні в інфекційній лікарні перебувають 18 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Львівської міськради.