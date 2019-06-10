П'ятеро дітей з табору на Буковині опинилися в лікарні з отруєнням
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. П'ятеро дітей, які відпочивали у дитячому оздоровчому таборі на Буковині, напередодні були госпіталізовані до Кіцманської ЦРЛ із діагнозом "гострий ентероколіт". Поліція проводить перевірку. Про це у відеокоментарі повідомив заступник начальника слідчого відділення Заставнівського відділення поліції Іван Ільчук, передає УНН.
"9 червня поліцією Буковини під час моніторингу соцмереж було виявлено розміщену публікацію, у якій йдеться про групове отруєння 26 осіб у дитячому оздоровчому таборі у селі Репужинці, серед яких 24 дитини та двоє дорослих. Проведеною перевіркою та опитуванням медичних працівників усіх лікувальних закладів міста Чернівці та області з'ясовано, що цього числа біля 17 години до інфекційного відділення Кіцманської ЦРЛ із діагнозом "гострий ентероколіт" із табору села Репужинці поступило 5 дітей та один дорослий", - повідомив Ільчук.
З його слів, решта дітей перебувають на місці дислокації табору або вдома за місцем проживання під наглядом батьків.
Черговий лікар Кіцманської ЦРЛ Артем Руснак додав, що 9 червня до лікарні було доставлено п'ятьох дітей віком від 13 до 17 років та одного дорослого з діагнозом "гострий гастроентероколіт неясного генезу".
"На даний момент хворі отримують повноцінне лікування. Стан їхній задовільний", - зазначив медик.
Як уточнив Ільчук, на місце події було відправлено слідчо-оперативну групу. Наразі проводиться перевірка.
Нагадаємо, чотирьох дітей госпіталізували з отруєнням на карпатському курорті.