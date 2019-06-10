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Пятеро детей из лагеря на Буковине оказались в больнице с отравлением

Пятеро детей из лагеря на Буковине оказались в больнице с отравлением

Киев  •  УНН

 • 15200 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Пятеро детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере на Буковине, накануне были госпитализированы в Кицманскую ЦРБ с диагнозом "острый энтероколит". Полиция проводит проверку. Об этом в видеокомментарии сообщил заместитель начальника следственного отделения Заставновского отделения полиции Иван Ильчук, передает УНН.

"9 июня полицией Буковины во время мониторинга соцсетей было обнаружено размещенную публикацию, в которой говорится о групповом отравления 26 человек в детском оздоровительном лагере в селе Репужинцы, среди которых 24 ребенка и двое взрослых. Проведенной проверкой и опросом медицинских работников всех лечебных учреждений города Черновцы и области установлено, что этого числа около 17 часов в инфекционное отделение Кицманской ЦРБ с диагнозом "острый энтероколит" из лагеря села Репужинцы поступило 5 детей и один взрослый", - сообщил Ильчук.

По его словам, остальные дети находятся по месту дислокации лагеря или дома по месту жительства под надзором родителей.

Дежурный врач Кицманской ЦРБ Артем Руснак добавил, что 9 июня в больницу были доставлены пять детей в возрасте от 13 до 17 лет и один взрослый с диагнозом "острый гастроэнтероколит неясного генеза".

"На данный момент больные получают полноценное лечение. Состояние их удовлетворительное", - отметил медик.

Как уточнил Ильчук, на место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится проверка.

Напомним, четверых детей госпитализировали с отравлением на карпатском курорте.

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