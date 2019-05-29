Чотирьох дітей госпіталізували з отруєнням на карпатському курорті

КИЇВ. 29 травня. УНН. У Яремчі в Івано-Франківській області з харчовим отруєнням госпіталізували чотирьох дітей, які приїхали на відпочинок із Запоріжжя. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту місцевої ОДА.