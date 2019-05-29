Чотирьох дітей госпіталізували з отруєнням на карпатському курорті
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Яремчі в Івано-Франківській області з харчовим отруєнням госпіталізували чотирьох дітей, які приїхали на відпочинок із Запоріжжя. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту місцевої ОДА.
Так, 28 травня у Яремче черговий лікар Яремчанської ЦМЛ повідомив, що "до лікувального закладу звернулося 9 дітей, з яких госпіталізовано 4, а саме: громадянин 2003 року народження, громадянин 2003 року народження, громадянин 2003 року народження, громадянин 2002 року народження, жителі міста Запоріжжя".
"На даний час діти знаходяться в інфекційному відділенні Яремчанської ЦМЛ в задовільному стані", - вказали в управлінні.
За інформацією Івано-Франківської обласної лабораторного центру МОЗ України, попередній діагноз потерпілих - "гострий гастроентероколіт".
Під час епідрозслідування встановлено, що госпіталізовані 27 травня перебували на відпочинку у садибі "У Мирона" у Яремче та вживали їжу у вище зазначеному закладі. Всього там відпочивали 19 людей, у тому числі 17 дітей.
17 дітей та два вихователі із Запоріжжя приїхали 26 травня на Прикарпаття, додали у лабораторному центрі.
Головне управління Держпродспоживслужби в області готує наказ про позапланову перевірку приватної садиби "У Мирона". За результатами перевірки будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства, готуються матеріали для передачі в правоохоронні органи.
Нагадаємо, у квітні через масове отруєння у Черкасах було госпіталізовано 68 учнів.