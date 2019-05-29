Четырех детей госпитализировали с отравлением на карпатском курорте
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Яремче в Ивано-Франковской области с пищевым отравлением госпитализировали четверых детей, которые приехали на отдых из Запорожья. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты местной ОГА.
Так, 28 мая в Яремче дежурный врач Яремчанской ЦГБ сообщил, что "в лечебное учреждение обратилось 9 детей, из которых госпитализированы 4, а именно: гражданин 2003 года рождения, гражданин 2003 года рождения, гражданин 2003 года рождения, гражданин 2002 года рождения, жители города Запорожья".
"В настоящее время дети находятся в инфекционном отделении Яремчанской ЦГБ в удовлетворительном состоянии", - указали в управлении.
По информации Ивано-Франковского областного лабораторного центра Минздрава Украины, предварительный диагноз пострадавших - "острый гастроэнтероколит".
Во время эпидрасследования установлено, что госпитализированные 27 мая находились на отдыхе в усадьбе "У Мирона" в Яремче и употребляли пищу в выше указанном учреждении. Всего там отдыхали 19 человек, в том числе 17 детей.
17 детей и два воспитателя из Запорожья приехали 26 мая на Прикарпатье, добавили в лабораторном центре.
Главное управление Госпродпотребслужбы в области готовит приказ о внеплановой проверке частной усадьбы "У Мирона". По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы.
Напомним, в апреле из-за массового отравления в Черкассах были госпитализированы 68 учеников.