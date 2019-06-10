Массовое отравление произошло на свадьбе во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Двадцать человек обратились в больницу после празднования свадьбы в ресторане "Червона Рута" во Львове, на данный момент на лечении в инфекционной больнице находятся 18 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
Как отмечается, 9 июня в 17:45 стало известно о госпитализации в Львовскую областную инфекционную клиническую больницу пациентов, которые были гостями на свадьбе 8 июня в ресторане "Червона Рута" в Сиховском районе Львова.
"Пациентов госпитализировали с симптомами: высокая температура, понос, рвота. На свадьбе было около 100 человек. По состоянию на 9:00 10 июня за помощью обратилось 20 человек, из них 1 ребенок, 2009 года рождения. Госпитализированы в областную инфекционную больницу 18 человек, в том числе 1 ребенок", - отметили в Львовском горсовете.
Состояние пациентов, как сообщается, - средней тяжести. Им предоставляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий.
Напомним, пятеро детей из лагеря на Буковине оказались в больнице с отравлением. Состояние детей удовлетворительное.