Во Львове закрыли ресторан, где отравились 45 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Во Львове закрыли ресторан "Червона Рута", в котором отравились 45 гостей свадьбы, сообщает УНН со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области.
Специалисты Госпродпотребслужбы провели проверку заведения, после которой были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. По результатам проверки, на субъект хозяйствования составили админпротокол, и закрыли заведение на две недели.
"По факту возникновения вспышки заболевания острыми кишечными заболеваниями ГУ Госпродпотребслужбы направило представление в Нацполиции об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.
Железнодорожное подразделение Нацполиции во Львовской области открыло уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, во Львове произошло массовое отравлении на свадьбе.