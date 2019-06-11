Во Львове закрыли ресторан, где отравились 45 человек

Специалисты Госпродпотребслужбы провели проверку заведения, после которой были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. По результатам проверки, на субъект хозяйствования составили админпротокол, и закрыли заведение на две недели.

"По факту возникновения вспышки заболевания острыми кишечными заболеваниями ГУ Госпродпотребслужбы направило представление в Нацполиции об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Железнодорожное подразделение Нацполиции во Львовской области открыло уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, во Львове произошло массовое отравлении на свадьбе.